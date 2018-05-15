Замедление роста экономики говорит о снижении работы на местах – Сагинтаев

По итогам четырех месяцев рост экономики Казахстана составил 3,8%, однако такие показатели премьер-министр Бакытжан Сагинтаев считает низкими. Как он заявил во вторник в ходе заседания правительства, регионы не удерживают показатели прошлых месяцев и поручил обеспечивать ежемесячный рост экономики.

«С начала года мы имели положительную тенденцию по экономическому росту. Однако, итоги четырех месяцев указывают, что рост замедлился до 3, 8 процента. Данные говорят об увеличении показателя, по которым министерствами и регионами даже не удерживаются уровни прошлых месяцев. Это видно по отрасли строительства, это говорит о снижении работы. Поэтому необходимо принять более действенные точечные меры в вверенных вам сферах», - заявил Сагинтаев.

Как подчеркнул премьер, для выполнения задач, поставленных главной государства, отраслевые министерства в разрезе отраслей экономики должны «иметь ежемесячный рост».

Отметим, что за четыре месяца 2018 года рост экономики Казахстана составил 3,8%. Как объяснил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, замедление, прежде всего, обусловлено «промедлением в строительстве и металлургии».

«В целом, подъем экономики сопровождается снижением инфляционного давления и высокой инвестиционной активностью. Инфляция с начала года составила 2,2%. Относительно аналогичного периода 2017 года ниже на 0,5 процентных пункта. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,5%», - проинформировал министр.

На 1 мая текущего года международные резервы страны увеличились на 1,8% до 90,7 млрд долларов, золотовалютные резервы выросли на 3,4%, активы Национального фонда - на 0,9%. Добыча нефти увеличилась на 5,9% и природного газа – на 6,1%.

«Объем добычи нефти и конденсата составил 29 млн 900 тысяч тонн, что показывает рост на 6% к аналогичному периоду 2017 года. Добыча нефти по трем крупным проектам составила 17,9 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган добыча составила 3,8 млн тонн, на Тенгизе – 9,9 млн тонн, на Карачаганаке 4,2 млн тонн», - в свою очередь проинформировал министр энергетики Канат Бозумбаев.

Объем экспорта нефти, по его данным, составил 24,1 млн тонн, объем переработки - 5,1 млн тонн, производство нефтепродуктов на трех НПЗ составило 3,6 млн тонн, что на 7% выше к аналогичному периоду прошлого года.

«В целом, с начала года до сегодняшнего дня ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная и дефицита на ГСМ не наблюдается. Количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка в месячном объеме, по бензину – 338 тысяч тонн и 280 тысяч тонн дизтоплива», - заверил глава Минэнерго.