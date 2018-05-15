Им стал Нуржан Абдымомунов
​Ахметжан Есимов назначил нового руководителя «Самрук-Казына Инвест»
Фото с сайта abctv.kz

Глава «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов назначил Нуржана Абдымомунова генеральным директором дочерней компании «Самрук-Казына Инвест», сообщает пресс-служба национальной компании.

С 2010 по 2018 год Абдымомунов работал в представительствах министерства внутренних дел: был временным поверенным в делах Казахстана в Португалии, генеральным консулом в Гонконге и Макао. С 2006 по 2009 год занимал должность заместителя председателя правления «Казпочты».

Ранее председатель правления фонда Ахметжан Есимов сообщил, что правление сменило кадровую политику. По его словам, будут внедрены принципы преемственности для ключевых управленческих должностей. Это позволит формировать качественный кадровый резерв из числа сотрудников компаний.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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