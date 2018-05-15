​Ахметжан Есимов назначил нового руководителя «Самрук-Казына Инвест»

С 2010 по 2018 год Абдымомунов работал в представительствах министерства внутренних дел: был временным поверенным в делах Казахстана в Португалии, генеральным консулом в Гонконге и Макао. С 2006 по 2009 год занимал должность заместителя председателя правления «Казпочты».

Ранее председатель правления фонда Ахметжан Есимов сообщил, что правление сменило кадровую политику. По его словам, будут внедрены принципы преемственности для ключевых управленческих должностей. Это позволит формировать качественный кадровый резерв из числа сотрудников компаний.