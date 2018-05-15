Автовокзалы жалуются, что таксисты уводят их пассажиров
​Полиция будет бороться с нелегальными перевозчиками на автовокзалах Алматы
Фото Жанары Каримовой

Руководство алматинских автовокзалов «Сайран» и «Саяхат» заявило, что из-за незаконных перевозчиков они терпят убытки – многие автобусы отправляются в межгородние рейсы с небольшим количеством пассажиров, пишет информагентство «Спутник.Казахстан».

Выступая в палате предпринимателей, финансовый директор автовокзала «Саяхат» Магомед Алероев сообщил, что нелегальные перевозчики оккупировали территорию рядом с вокзалом, пассажиры не доходят до касс, суммы перечислений в бюджет города снизились:

«Саяхат» терпит большие убытки из-за оккупировавших его таксистов, которые воруют пассажиров. Пассажиры не доходят до автовокзала, из-за этого некоторые рейсы срываются из-за отсутствия пассажиров <…> Нет пассажиров на вечерние рейсы. По всем рейсам», – приводит информагентство слова финдиректора Магомеда Алероева.

На автовокзале Сайран с нелегальными перевозчиками будет бороться полиция – на улицы Толе би и Отеген батыра определены наряды полиции.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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