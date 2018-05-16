Более 508 млрд тенге неэффективно использовало правительство в 2017 году – Счетный комитет

Ухудшение кредитного портфеля банков, значительный недостаток финансовых ресурсов в экономике, рост внешнего долга и сокращение налоговых поступлений – вот основные пункты отчета счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2017 год. Более того, неэффективность использования бюджетных средств за год выросла почти в два раза – с 268 млрд тенге до более 508 миллиардов.

«По оценке счетного комитета, плановые параметры республиканского бюджета правительством исполнены. Бюджет развития в прошлом году составил 31%. Это в два раза выше, чем в докризисном 2013 году. Сумма неосвоенных центральными государственными органами средств, выделенных из республиканского бюджета, составила 0,1% от произведенных расходов. Тем не менее, по данным органов государственного аудита, в 2017 году неэффективно было использовано около 508 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач», - рассказала депутатам в среду в ходе презентации отчетов правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год председатель счетного комитета Наталья Годунова, пояснив, что в эту сумму входит и возврат средств, остатки средств на контрольных счетах наличности и нарушения, выявленные органами госаудита.

Вместе с тем из общей суммы неэффективного расходования, 131 миллиард приходится на финансовые нарушения. Причем 86% из них – это неправильное отражение операций в бухгалтерском учете. В итоге, по результатам аудита возмещено и восстановлено 111 млрд тенге.

Отметила Годунова и ежегодно растущий валовый внешний долг Казахстана, который на 1 января 2018 года составил 167,5 млрд долларов. Только в 2017 году совместный долг правительства и крупных субъектов квазигосударственного сектора превысил 55,5 млрд долларов. Растет долг и местных исполнительных органов.

«В прошлом году президентом было дано поручение «выстроить систему мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора и навести здесь порядок». Принятое в апреле текущего года решение правительства по согласованию объемов внешних займов субъектов квазигоссектора, мониторингу и контролю за их внешним и внутренним долгом является важной, но на наш взгляд, недостаточной мерой», - подчеркнула председатель счетного комитета.

В рамках внешних правительственных займов для реализации инвестиционных проектов отмечается рост расходов на их обслуживание. При этом, по ее словам, не вводится оценка эффективности реализации институциональных проектов на предмет достижения поставленных целей и задач.

«Этому способствует отсутствие консолидированного учета долга. Сегодня этим вопросом занимаются министерства финансов, национальной экономики и национальный банк. По данному вопросу мы направили свои рекомендации в правительство и предложения в администрацию президента. Они находятся на рассмотрении», - пояснила Годунова.

Она напомнила, что исполнение бюджета осуществлялось в условиях макроэкономической стабильности и восстановления темпов роста экономики. В то же время счетный комитет увидел ухудшение кредитного портфеля банков второго уровня, а низкая оценка банками платежеспособности и устойчивости бизнеса, а также реальных доходов населения не способствует росту кредитования экономики. По отношению к ВВП объем кредитования снизился с 31% в 2013 году до 25% в 2017 году. При этом, кредитование малого бизнеса уменьшилось на 7% до 2,8 трлн тенге.

В то же время, стабильная макроэкономическая ситуация способствовала увеличению поступлений в республиканский бюджет и Нацфонд.

«Вместе с тем рост гарантированных и целевых трансфертов из Нацфонда в бюджет привел, во-первых, к сокращению его чистых накоплений, во-вторых, к росту ненефтяного дефицита, который в 2017 году (5,8 трлн тенге) увеличился в 2,7 раза к уровню докризисного 2013 год (2,1 трлн тенге). В результате, доля ненефтяного дефицита к ВВП составила 11,2%, что превышает показатель сбалансированности бюджета и Нацфонда», - констатировала председатель счетного комитета.

Несмотря на снижение недоимки бюджета, в она сократилась со 184 до 153 млрд тенге, в структуре доходов имеется устойчивая тенденция сокращения доли налоговых поступлений. Если в 2013 году их доля составила 68%, в 2016 году – 56%, то в 2017 году - 50%, что ниже кризисного 2015 года, когда мировая цена на нефть опускалась ниже 37 долларов за баррель.

«Почему так происходит? Потому что увеличивается удельный вес трансфертов из Национального фонда», - объяснила Годунова.

Анализ исполнения республиканского бюджета за отчетный период свидетельствует о сохранении отдельных системных недостатков. В частности, имеет место регулярное снижение значений показателей результатов государственных и правительственных программ без корректировок целевых индикаторов, а также - дублирование целей, задач, а также мероприятий программных документов. Вместе с тем, понекоторым секторам экономики и направлениям развития социальной сферы отсутствует последовательность и преемственность целей и задач.

«В рамках подготовки этого заключения мы оценили 10 документов системы государственного планирования. 16% целевых индикаторов по ним не достигнуты», - рассказала она и рекомендовала госорганам в очередной раз провести полную декомпозицию обозначенных целей, исключить дублирование и обеспечить согласованность показателей результатов с поставленными задачами.

Отдельно затронула Годунова тему квазигосударственного сектора. Несмотря на рост поступлений дивидендов и отчислений от субъектов квазигосударственного сектора их доля в пересчете к полученному доходу ежегодно снижается. Так, если в 2015 году он составлял 15% от чистого дохода, то в 2017 году снизился до 6%.При этом сохраняется практика несвоевременного освоения субъектами квазигосударственного сектора выделяемых средств, основная часть которых образуется по причине неэффективного планирования.Тем самым, продолжается изъятие из оборота государственных ресурсов посредством их резервирования на контрольных счетах наличности субъектов квазигосударственного сектора.

«Всего по состоянию на 1 января 2018 года на контрольных счетах наличности числится неиспользованный остаток средств, выделенных на увеличение уставного капитала, в размере 74,2 млрд. тенге, из которых 38,2 млрд. тенге - 2017 года», - сообщила она, предложив изучить вопрос и, возможно, «пересмотреть механизм выделения субъектам квазигосударственного сектора средств из республиканского бюджета». «Считаем, что если это будет льготное бюджетное кредитование, то ответственность за полученные из бюджета ресурсы будет другая», - заключила председатель счетного комитета.