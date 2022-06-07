Свыше 290 млрд тенге из средств Нацфонда потрачены на оплату невыполненных работ и услуг − Счетный комитет

Свыше 290 млрд тенге из средств Национального фонда Казахстана потрачены на оплату невыполненных работ и услуг. Еще 230 млрд тенге были использованы по направлениям, не предусмотренным концепцией по управлению Нацфондом. Всего в работе фонда выявлено финансовых нарушений на порядка 9 млрд. тенге, сообщает пресс-служба Счетного комитета.

Во вторник Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Счетного комитета Натальи Годуновой о предварительных итогах аудита использования целевых трансфертов, выделенных из Нацфонда. В рамках него было охвачено 20 объектов на общую сумму 290 млрд тенге. Также были проанализированы расходование средств на сумму 2,2 трлн тенге, выделенных из Нацфонда по различным направлениям.

«По результатам этой большой работы было выявлено порядка 9 млрд финансовых нарушений. 230 млрд тенге были использованы из Национального фонда по направлениям, не предусмотренным концепцией. По 20 проектам в 20 объектах на сумму 290 с лишним млрд тенге были выявлены нарушения, которые касаются оплаты невыполненных работ и услуг», − сообщила Годунова.

На встрече с президентом глава счетного комитета также получила поручения по преобразованию ведомства в высшую аудиторскую палату.