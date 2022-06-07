Свыше 290 млрд тенге из средств Нацфонда потрачены на оплату невыполненных работ и услуг − Счетный комитет

Еще 230 млрд тенге были использованы в направлениях, не предусмотренных концепцией по управлению Нацфондом
Свыше 290 млрд тенге из средств Национального фонда Казахстана потрачены на оплату невыполненных работ и услуг. Еще 230 млрд тенге были использованы по направлениям, не предусмотренным концепцией по управлению Нацфондом. Всего в работе фонда выявлено финансовых нарушений на порядка 9 млрд. тенге, сообщает пресс-служба Счетного комитета.
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