Нарушений на более чем 5,8 млрд тенге выявил Счетный комитет в подведомственных Минздраву организациях

Аудитом был охвачен период 2019 – 2021 годы
Тамара Вааль, Власть
Счетный комитет провел аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку медицинских кадров, прикладные научные исследования в области здравоохранения, и активов организаций медицинского образования, подведомственных министерству здравоохранения, а также активы РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года выявлено нарушений на сумму свыше 5,8 млрд тенге, сообщили в понедельник в Счетном комитете.
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