Нарушений на более чем 5,8 млрд тенге выявил Счетный комитет в подведомственных Минздраву организациях

Счетный комитет провел аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку медицинских кадров, прикладные научные исследования в области здравоохранения, и активов организаций медицинского образования, подведомственных министерству здравоохранения, а также активы РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года выявлено нарушений на сумму свыше 5,8 млрд тенге, сообщили в понедельник в Счетном комитете.

«Всего по результатам государственного аудита Счетным комитетом установлены финансовые нарушения в сумме 5 825,6 млн тенге. Из них нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности – 5 058 млн тенге, неэффективное планирование и неэффективное использование бюджетных средств – 7 541,8 млн. тенге, возможные потери и упущенные выгоды – 61,2 млн тенге, а также 151 процедурное нарушение», - сообщили в Счетном комитете.

Также национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий затрачены средства в сумме 726,3 млн тенге на приобретение недоработанного и неработоспособного программного обеспечения, которое не используется в производственной деятельности и предусмотрено к списанию. В Счетном комитете добавили, что еще имеются факты утверждения центром предельных цен на лекарственные средства-аналоги (генерики), превышающих цены оригинальных лекарственных средств.