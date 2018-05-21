Нацвалюта слабеет вопреки росту стоимости нефти до $79 за баррель
​Тенге торгуется по 328,76 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 328,76 тенге, показав рост на 0,56 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $29,95 млн., показав снижение на $55 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:05 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $79 за баррель. Как писал Reuters, к концу прошлой недели котировки выросли до 3,5-летнего максимума на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, которая может привести к сокращению поставок нефти.

К концу прошлой недели рубль показывал отрицательную динамику относительно доллара из-за роста доходности государственных бумаг США до многолетних максимумов. Однако дорогая нефть и обменные операции экспортёров защищали его от более глубокого падения. Локальное давление на рубль продолжает оказывать покупка валюты Центробанком России для Минфина. Впрочем, риски дальнейшего ослабления рубля по-прежнему высоки из-за неопределённости по части антироссийских санкций.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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