Батырлан Ахметов руководил городом с августа 2014 года
По собственному желанию уволен аким Жезказгана
Фото freepik.com

По собственному желанию уволен аким города Жезказган Карагандинской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В связи с поданным заявлением с занимаемой должности по собственному желанию уволен аким города Жезказгана Батырлан Ахметов. Исполнение обязанностей временно возложено на заместителя акима этого же города Амангельды Мухамбедина», - сообщили в пресс-службе.

49-летний Батырлан Ахметов - уроженец Жезказгана - пост главы города занимал с августа 2014 года. До этого с февраля 2012 года по март 2013 года являлся акимом города Сатпаев. В разные годы работал в налоговых органах, в том числе начальником налоговых управлений городов Жезказган и Сатпаев.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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