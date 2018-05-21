По собственному желанию уволен аким Жезказгана

«В связи с поданным заявлением с занимаемой должности по собственному желанию уволен аким города Жезказгана Батырлан Ахметов. Исполнение обязанностей временно возложено на заместителя акима этого же города Амангельды Мухамбедина», - сообщили в пресс-службе.

49-летний Батырлан Ахметов - уроженец Жезказгана - пост главы города занимал с августа 2014 года. До этого с февраля 2012 года по март 2013 года являлся акимом города Сатпаев. В разные годы работал в налоговых органах, в том числе начальником налоговых управлений городов Жезказган и Сатпаев.