Назарбаев сменил посла в Бельгии

Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алмаз Хамзаев был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Бельгии, на его место назначена Айгуль Куспан, сообщает Акорда.

«Указом главы государства Хамзаев Алмаз Насреддинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, главы представительства Казахстана при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству», - говорится в сообщении.

Другим указом президента Айгуль Куспан назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Бельгии.

Ранее Куспан занимала должность директора департамента Европы министерства иностранных дел, также работала в посольствах Казахстана во Франции, Австрии и Литве.