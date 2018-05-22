Компания предлагала купить эфирное или рекламное время
Более 300 казахстанцев пострадали от деятельности финансовой пирамиды Buy Time
Фото со страницы Buy Time Incorporated LLP ВКонтакте

Следственным департаментом министерства внутренних дел проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Buy Time Incorporated LLP», сообщил в ходе брифинга официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.

По данным Садубаева, финансовая пирамида имела ячейки по всей территории республики и функционировала с марта по ноябрь прошлого года. Вкладчикам обещали высокую прибыль в кратчайшие сроки. В настоящее время установлено более 300 человек, которые пострадали от деятельности «Buy Time Incorporated LLP».

Также на данный момент продолжается работа по установлению других свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб.

Представитель МВД призвал всех заинтересованных граждан обратиться в следственный департамент министерства внутренних дел в Астане или позвонить по телефонам: +7 (7172) 71-43-35, +7 (702) 348-26-19. Жители других городов Казахстана могут прийти с заявлениями в территориальные департаменты внутренних дел.

«Buy Time Incorporated LLP» якобы был основана в 2016 году Дмитрием Лутовым в Лондоне. В Алматы представительство открылось в конце сентября 2017 года. Тогда пирамида позиционировала себя как «эксперта в сфере медиа и специализирующегося на закупке эфирного времени». В качестве продукта компания предлагала часть эфирного или рекламного времени.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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