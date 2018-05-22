Более 300 казахстанцев пострадали от деятельности финансовой пирамиды Buy Time

Следственным департаментом министерства внутренних дел проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Buy Time Incorporated LLP», сообщил в ходе брифинга официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.

По данным Садубаева, финансовая пирамида имела ячейки по всей территории республики и функционировала с марта по ноябрь прошлого года. Вкладчикам обещали высокую прибыль в кратчайшие сроки. В настоящее время установлено более 300 человек, которые пострадали от деятельности «Buy Time Incorporated LLP».

Также на данный момент продолжается работа по установлению других свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб.

Представитель МВД призвал всех заинтересованных граждан обратиться в следственный департамент министерства внутренних дел в Астане или позвонить по телефонам: +7 (7172) 71-43-35, +7 (702) 348-26-19. Жители других городов Казахстана могут прийти с заявлениями в территориальные департаменты внутренних дел.

«Buy Time Incorporated LLP» якобы был основана в 2016 году Дмитрием Лутовым в Лондоне. В Алматы представительство открылось в конце сентября 2017 года. Тогда пирамида позиционировала себя как «эксперта в сфере медиа и специализирующегося на закупке эфирного времени». В качестве продукта компания предлагала часть эфирного или рекламного времени.