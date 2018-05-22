Новые снимки Юпитера передал зонд Juno

Зонд Juno летел к Юпитеру пять лет с августа 2011 года и в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов. Первые научные данные были получены только в конце августа.

Последнее сближение Juno с крупнейшей планетой Солнечной системы, двенадцатое по счету, произошло в начале апреля этого года, когда зонд в очередной раз прошел на расстоянии в 17 тыс км от поверхности Юпитера. Когда зонд начал удаляться от планеты, он смог сфотографировать ее с уникального ракурса, смотря на нее «снизу», что позволило ему «передвинуть» Большое красное пятно, «вечный» ураган на экваторе Юпитера, в верхнюю часть газового гиганта. Как отмечают в НАСА, фото позволяет сравнить эту бурю с другими ураганами, бушующими у южного полюса планеты, которые можно увидеть в нижней части снимка.