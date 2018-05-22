Снимки сделаны во время последнего сближения с планетой-гигантом
Новые снимки Юпитера передал зонд Juno
Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán Doran

Межпланетный зонд Juno передал на Землю новые снимки Юпитера, снятые с нового ракурса и позволяющие сравнить «вечную» бурю с другими ураганами у южного полюса планеты, сообщает РИА новости.

Зонд Juno летел к Юпитеру пять лет с августа 2011 года и в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов. Первые научные данные были получены только в конце августа.

Последнее сближение Juno с крупнейшей планетой Солнечной системы, двенадцатое по счету, произошло в начале апреля этого года, когда зонд в очередной раз прошел на расстоянии в 17 тыс км от поверхности Юпитера. Когда зонд начал удаляться от планеты, он смог сфотографировать ее с уникального ракурса, смотря на нее «снизу», что позволило ему «передвинуть» Большое красное пятно, «вечный» ураган на экваторе Юпитера, в верхнюю часть газового гиганта. Как отмечают в НАСА, фото позволяет сравнить эту бурю с другими ураганами, бушующими у южного полюса планеты, которые можно увидеть в нижней части снимка.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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