Служба ЧС предупреждает о сильном ветре в Алматы

Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил о том, что в Алматы в среду ожидается сильный ветер.

По данным ДЧС, в городе в течение дня ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

О непогоде предупреждают и жителей еще семи регионов страны. В столице сегодня осадки, возможен ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Грозы, дожди и сильный ветер синоптики также прогнозируют в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях.

Накануне ураган обрушился на Астану, а затем - на Петропавловск. В обоих городах отмечены случаи срыва кровли и облицовки зданий, падения башенных кранов, повреждены автомобили. В Астане за медицинской помощью обратились 13 человек.