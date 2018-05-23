Прокуроры попросили оставить приговор Бишимбаеву без изменений

Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны вынесет решение по апелляции по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в пятницу 25 мая. В среду в ходе очередного заседания старший помощник прокурора города Сакен Толеуов попросил оставить приговор суда первой инстанции без изменений.

«Апелляционную жалобу, поданную в защиту интересов осужденных, оставить без удовлетворения, приговор суда без изменения», - заявил Толеуов.

В свою очередь, председатель судейской коллегии Алма Есымова сообщила, что суд огласит решение в пятницу, 25 мая, в 15:00. Однако предупредила, что время оглашения может измениться.

Ранее суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний за заключение контрактов по программе «Нурлы Жол», а также в получении взятки в размере $2 млн. за покровительство ТОО «Шымкентхиммонтаж» при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Бишимбаев свою вину не признавал.

Двоюродного брата Бишимбаева - Султана Нурлыбек осудили на семь лет. Еще 21 подсудимый - сотрудники компании «Байтерек DEVELOPMENT», а также руководители строительных фирм - получили различные сроки заключения, либо многомиллионные штрафы.