Судебная коллегия огласит решение 25 мая
Прокуроры попросили оставить приговор Бишимбаеву без изменений
Фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны вынесет решение по апелляции по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в пятницу 25 мая. В среду в ходе очередного заседания старший помощник прокурора города Сакен Толеуов попросил оставить приговор суда первой инстанции без изменений.

«Апелляционную жалобу, поданную в защиту интересов осужденных, оставить без удовлетворения, приговор суда без изменения», - заявил Толеуов.

В свою очередь, председатель судейской коллегии Алма Есымова сообщила, что суд огласит решение в пятницу, 25 мая, в 15:00. Однако предупредила, что время оглашения может измениться.

Ранее суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний за заключение контрактов по программе «Нурлы Жол», а также в получении взятки в размере $2 млн. за покровительство ТОО «Шымкентхиммонтаж» при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Бишимбаев свою вину не признавал.

Двоюродного брата Бишимбаева - Султана Нурлыбек осудили на семь лет. Еще 21 подсудимый - сотрудники компании «Байтерек DEVELOPMENT», а также руководители строительных фирм - получили различные сроки заключения, либо многомиллионные штрафы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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