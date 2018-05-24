Мир за ночь. 23-24 мая 2018 года

Американский журнал Forbes составил список самых ценных брендов 2018 года. Первую строчку рейтинга занял бренд компании Apple, его стоимость оценивается в $182,8 млрд, в пятерку также вошли Google, Microsoft, Facebook и Amazon. Тем временем, бизнесмен Илон Маск намерен создать сервис достоверности публикаций в медиа — Pravda, чтобы таким образом бороться с распространением фейковых новостей.

Компания Apple заняла первое место в списке самых ценных брендов в 2018 году по версии журнала Forbes. Стоимость бренда составила $182,8 млрд, за год она выросла на 8%. В список попали компании, работающие в США. Помимо Apple в пятерку вошли Google, Microsoft, Facebook и Amazon. Эксперты оценивают стоимость бренда Google в $132,1 млрд (+ 30% с прошлого года). Стоимость бренда Microsoft выросла на 21% и составила $104,8 млрд. Бренд Facebook оценен в $94,8 млрд, Amazon – в $70,9 млрд. При составлении рейтинга Forbes ориентировался на годовую выручку компаний за вычетом коэффициента, отражающего «роль бренда в своей индустрии».

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск намерен создать сервис по оценке достоверности публикаций СМИ – Pravda, пишет «Коммерсант».

«Собираюсь создать сайт, где пользователи смогут оценивать достоверность любой статьи и отслеживать по времени рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и публикации», – написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Бизнесмен отметил, что разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа относительно фейковых новостей. «Каждый раз, когда кто-то критикует СМИ, СМИ кричат: "Ты просто как Трамп!" Думаете, почему он был избран? Потому что вам больше никто не верит», – отметил он.

Федеральный суд в Нью-Йорке запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, так как страничка президента является публичной площадкой, пишет «Дождь».

Судья Наоми Бухвальд пришла к заключению, что страница президента – публичная площадка, блокировка пользователей в этом случае ограничивает их права на свободу слова:

«Это дело требует, чтобы мы рассмотрели, может ли публичное должностное лицо в соответствии с первой поправкой заблокировать гражданина в своей учетной записи Twitter из-за политических взглядов, которые гражданин выражает, и влияет ли на ситуацию тот факт, что это публичное должностное лицо – президент США. Ответ на оба вопроса – нет», – написала она. При этом требования разблокировать уже заблокированных пользователей в судебном решении нет.

Американский Минюст с этим решением не согласился. Ведомство настаивает на том, что у заблокированных пользователей остается возможность читать твиттер-ленту президента. Судья сочла, что возможности читать публикации президента недостаточно, так как пользователи должны также иметь право выражать в твиттере президента свое мнение. У твиттер-страницы Трампа сейчас около 52 миллионов подписчиков.

В июле 2017 года семь пользователей социальной сети, которых заблокировал президент, подали иск на Трампа. Помощь в процессе им оказывал правозащитный институт Колумбийского университета.

В результате взрыва на севере Багдада погибли, как минимум, 4 человека, еще 16 получили ранения, пишет «Интерфакс». По данным агентства, среди погибших есть сотрудники полиции. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, пишет «Интерфакс». Ранее об атаке сообщили СМИ, связанные с террористической группировкой «Хезболла».

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