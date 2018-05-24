За несколько часов в службу 112 поступило 875 звонков
​На восстановление Астаны после урагана необходимо 235 млн тенге
Фото Тамары Вааль

Департамент по ЧС города Астаны подсчитал, что на восстановительные работы после обрушившегося на город урагана из бюджета понадобится 235 миллионов тенге, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за урагана 22 мая в Астане пострадали 10 человек, один из которых был госпитализирован. С 13:15 до 17:00 на пульт службы 112 поступило около 875 звонков. Помимо людей пострадали фасады зданий, машины, ограждения:

«Повреждены фасады в 24 многоквартирных жилых комплексах площадью 5 907 квадратных метров; повалено 9 290 метров ограждений; повреждены кровля и фасады в 23 социальных объектах общей площадью 5 316 квадратных метров, в том числе 2 объекта культуры, одно здание здравоохранения, 13 детских садов, 7 школ. На восстановительные работы из бюджета предварительно необходимо порядка 235 млн. тенге», – говорится в сообщении.

Согласно данным Казгидромета, на 22 мая текущего года по г. Астана прогнозировалась переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10, порывы 15 м/с. Температура ночью 13-15, днем 22-24 тепла. Штормовых предупреждений, связанных с неблагоприятными погодными условиями (усиления ветра) от РГП «Казгидромет» в адрес ДЧС г. Астана не поступало, в связи с чем, оповещение населения не производилось.

Во вторник, 22 мая ураган с градом обрушился на Астану. В результате в районе улицы Туркестан упал строительный кран, повредились витражные стекла Дворца мира и согласия, в средней школе №43 сорвало кровлю, у здания Нацмузея местами сорвало наружную облицовку. Так же в КЧС поступают сообщения о пострадавших автомобилях в результате падения различных предметов.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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