В Астане из-за урагана упал строительный кран

Во вторник ураган с градом обрушился на Астану. Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов подтвердил падение строительного крана в районе улицы Туркестан и повреждение витражных стекол Дворца мира и согласия в результате сильных порывов ветра до 21 м/с.

«На данный момент точно известно, что произошло падение башенного крана - проводились демонтажные работы крана», - сообщил Иманкулов, добавив, что жертв и пострадавших нет.

«Кроме того, имеются такие факты как повреждение плитки на фасаде Национального музея, срыв кровли в школе № 43 в жилмассиве Мичурино, а также срыв кровли в частном доме в жилмассиве Заречный по ул. Ушкопыр», - добавил он. Позднее стало известно, что наружную обшивку сорвало и в жилом комплексе Олимп в районе Есиль.

По данным ведомства, в службу 112 за время урагана поступило 300 звонков.

«На данный момент коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим и ликвидируют последствия урагана», - сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.

Она также отметила, что по состоянию на 14.30 в скорую медицинскую помощь обратились 13 астанчан с травмами, не представляющими угрозу для жизни. Между тем, по данным КЧС, за медицинской помощью обратились 10 человек - из них один от госпитализации отказался, 9 были доставлены в больницу для осмотра.

По данным акимата, в качестве последствий урагана зафиксировано также падение кровли в жилом массиве «Пригородный» по ул. Арнасай 127, на здании средней школы № 24. Кроме этого, в микрорайоне Уркер по ул. Е-638 снесло ветром кровлю детского сада № 91, поврежден автотранспорт в результате падения различных предметов.

Позже МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по ЧС сообщил о втором случае падения башенного крана во время шквального ветра в Астане. Он случился в районе Сарыарка по улице Сулуколь, 14, на территории строящегося объекта, жертв и пострадавших нет.

Также в ведомстве уточнили, что выкатившийся за взлетно-посадочную полосу самолет А-320 сообщением «Шымкент-Астана» зацепил осветительные фонари и два билборда.

Синоптики прогнозируют в Астане осадки до конца дня и понижение температуры до 11 градусов тепла. В понедельник «Казгидромет» не предупреждал жителей столицы о надвигающейся непогоде, штормовое предупреждение в Акмолинской области заблаговременно объявлено не было, в связи с чем оповещение населения не производилось.