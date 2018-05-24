Новым акимом областного центра стал Дастан Шалтабаев
​Сменился аким Талдыкоргана
Фото с сайта inform.kz

Аким Алматинской области Амандык Баталов представил в Талдыкоргане нового акима города Дастана Шалтабаева, он ранее занимал должность заместителя акима Жамбылского района Алматинской области. На посту акима Талдыкоргана он сменил Багдата Карасаева, который стал советником акима Алматинской области, сообщает информагентство «Казинформ».

В Талдыкоргане назначен новый аким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дастан Турарбекович Шалтабаев имеет хороший опыт. В разное время занимал ключевые посты на ответственных участках. В последнее время курировал социальный блок, – сказал Баталов, отметив, что перед новым акимом стоят большие задачи. «Недавно Елбасы лично побывал в Талдыкоргане, дал высокую оценку темпам его развития. Поэтому эту планку снижать нельзя».

44-летний Дастан Шалтабаев в разные годы руководил областными ведомствами, среди которых управление государственных закупок, управление архитектуры и градостроительства.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Президент Казахстана призвал сократить разрыв между доходами бедных и богатых
Новости
Самал Еслямова получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль
Новости
Кушербаеву продлили полномочия в связи с достижением пенсионного возраста
Новости
Суд санкционировал арест бизнесмена Еркына Амирханова
Новости
Прокуроры попросили оставить приговор Бишимбаеву без изменений
Новости
Движение «Жана Казахстан» заявило о начале процедуры юридического оформления