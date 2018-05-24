​Сменился аким Талдыкоргана

Аким Алматинской области Амандык Баталов представил в Талдыкоргане нового акима города Дастана Шалтабаева, он ранее занимал должность заместителя акима Жамбылского района Алматинской области. На посту акима Талдыкоргана он сменил Багдата Карасаева, который стал советником акима Алматинской области, сообщает информагентство «Казинформ» .

В Талдыкоргане назначен новый аким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дастан Турарбекович Шалтабаев имеет хороший опыт. В разное время занимал ключевые посты на ответственных участках. В последнее время курировал социальный блок, – сказал Баталов, отметив, что перед новым акимом стоят большие задачи. «Недавно Елбасы лично побывал в Талдыкоргане, дал высокую оценку темпам его развития. Поэтому эту планку снижать нельзя».

44-летний Дастан Шалтабаев в разные годы руководил областными ведомствами, среди которых управление государственных закупок, управление архитектуры и градостроительства.