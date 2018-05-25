​Гражданство Казахстана получат 587 человек

В прошлом году гражданами страны стали более 30 тысяч человек
После подписания указа президента гражданство Казахстана должны получить 587 представителей разных этносов. Об этом по итогам заседания комиссии по вопросам гражданства при президенте заявила государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, сообщает пресс-служба Акорды.
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