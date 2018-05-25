В прошлом году гражданами страны стали более 30 тысяч человек
​Гражданство Казахстана получат 587 человек
Фото Жанары Каримовой

После подписания указа президента гражданство Казахстана должны получить 587 представителей разных этносов. Об этом по итогам заседания комиссии по вопросам гражданства при президенте заявила государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, сообщает пресс-служба Акорды.

Как отметила госсекретарь, количество лиц, желающих получить казахстанское гражданство, растёт год от года: «Мы приветствуем новых казахстанцев, желаем им счастливой жизни и эффективной работы на благо теперь уже и их Родины. Уверена, что, став её достойными гражданами, они внесут свой вклад в дальнейшее развитие суверенного Казахстана».

В 2017 году гражданство Казахстана получили более 30 тысяч человек, 25 тысяч из них - в упрощенном порядке. К 2016 году, за все годы независимости, гражданами страны стали порядка 965 тысяч человек, большая часть из них - этнические казахи, вернувшиеся на Родину по специальной госпрограмме.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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