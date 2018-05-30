Курс тенге снизился до 330,84 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 330,84 тенге, показав снижение на 1,71 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $52,9 млн., показав рост на $12,3 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:15 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,22 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть демонстрировали разнонаправленную динамику во вторник. Основным фактором давления на котировки аналитики называют перспективу наращивания нефтедобычи в рамках глобального пакта ОПЕК+.

Против рынка также играет неуклонный рост производства сырья в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США за последние два года выросла более чем на 27% до 10,73 млн. баррелей в сутки.

США в ближайшие месяцы намерены рекордно увеличить поставки в Азию в попытке отвоевать у России и картеля ОПЕК большую долю рынка. В июне экспортные поставки сырья из США составят 2,3 млн. баррелей в сутки, из которых 1,3 миллиона баррелей в сутки уйдут в Азию, сказал топ-менеджер крупной американской нефтекомпании. По данным управления энергетической информации (EIA), экспорт нефти из США две недели назад достиг пикового уровня в 2,6 млн. баррелей в сутки.