В Казахстане предлагают создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности предлагает создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса, который необходим для выработки единого подхода по финансированию «прорывных идей». Об этом в среду заявил министр обороны и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, представляя новый законопроект об оборонной промышленности.

«В целях экономических мер развития оборонно-промышленного комплекса предлагается создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса для единого подхода к финансированию прорывных идей среди субъектов квазигосударственного и частного секторов», - сообщил Атамкулов, представляя законопроект.

По его словам, «финансовая политика институтов развития, банков второго уровня также не предусматривает финансирование производства оружия и военной техники». «Кроме того, с помощью Фонда предполагается увеличить экспорт продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса, привлекать инвесторов и современные технологии, а также заключать контракты с иностранными компаниями, в том числе, по трансферту технологий. Все эти факторы позволят оздоровить финансовое состояние предприятий оборонно-промышленного комплекса», - сказал министр.

Атамкулов также сообщил, что «в целях освобождения силовых ведомств от несвойственных им функций, предлагается передать в министерство право по распоряжению неиспользуемым военным имуществом и неиспользуемым вооружением и военной техникой специальных государственных и правоохранительных органов».

Документ также закрепляет нормы, направленные на создание системы оборонно-промышленного комплекса. В частности, он предусматривает возможность применения мер государственной поддержки через предоставление организациям оборонно-промышленного комплекса финансовой, информационно-консультационной поддежки, поддержки развития кадрового потенциала, поддержки осуществления внешнеэкономической деятельности.

Законопроект предлагает изменить механизм формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа. Он также определяет особенности формирования государственного оборонного заказа на научные исследования.

Депутаты мажилиса одобрили законопроект «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» в первом чтении.