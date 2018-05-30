Средства ЕНПФ будут инвестированы в банковские инструменты на рыночных условиях

Средства Единого накопительного пенсионного фонда будут инвестированы в инструменты банков второго уровня на рыночных условиях. Регулятор разработает специальные критерии для таких вложений, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаеву.

Агентство напомнило, что в начале мая председатель Нацбанка Данияр Акишев рассказал о начале инвестирования средств ЕНПФ в финансовые инструменты банков и корпоративных эмитентов Казахстана.

«В данном случае речь идет об инвестировании в инструменты банков второго уровня на рыночных условиях. Это будут исключительно надежные банки, то есть будут установлены критерии для таких инвестиций. Общий объем предположительно будет 200 млрд тенге - выпуск планируется на эту сумму. В данном случае Нацбанк предполагает установить условия, что ЕНПФ не будет участвовать в выкупе облигаций на 100% от эмиссии облигаций. То есть не меньше половины должны быть привлечены иные кредиторы, и порядка половины - средства ЕНПФ. Но это будет не разовый эмиссионный выпуск, а постепенный. Установлены жесткие критерии для банков, которые могут участвовать в этих программах. И самое главное: инвестирование будет осуществляться на рыночных условиях, как и все другие инвестиции по пенсионным активам», - приводит агенство слова Егеубаевой.

Списка банков, куда будут инвестированы средства ЕНПФ, пока нет, однако проблем с возвратом вложенных средств руководство фонда не ожидает.

«В соответствии со статьёй 35 закона «О пенсионном обеспечении» доверительным управлением пенсионными активами занимается Нацбанк. Начиная с 2016 года, политика инвестирования претерпела существенные изменения, установлены четкие критерии, жесткие лимиты, которые на сегодняшний день соблюдаются, требования к рейтингам эмитентов и финансовых инструментов, в которые осуществляются инвестиции по пенсионным активам», - сказала Егеубаева.

По состоянию на 1 мая объем задолженности по пенсионным активам составляет 41 млрд тенге - это около 0,5% всех пенсионных активов ЕНПФ.

«Как только актив становится тревожным, Нацбанк уже проводит собственный анализ и мероприятия по предотвращению дефолтных ситуаций в срок 30 дней. По истечении этого времени все материалы передает в ЕНПФ, и уже мы начинаем работу с проблемным эмитентом - досудебные претензии, требуем возврат, когда есть основания требовать взыскания задолженности. Все ситуации, предшествующие дефолту, оцениваются, изучаются, в случае возможности инструмент реализуется. Схема взаимодействия Нацбанка и ЕНПФ работает, и мы прилагаем все усилия, чтобы ни один тенге пенсионных активов не пропал», - заверила глава фонда.

30% инструментов, куда вложены средства ЕНПФ, номинировано в иностранной валюте. Доля вложенных средств в инструменты, выпущенные зарубежными эмитентами, составляет порядка 21%, еще 9% - местные эмитенты, чьи инструменты номинированы в иностранной валюте.