Мир за ночь. 30-31 мая 2018 года

После утверждения кандидатуры Майка Помпео на посту госсекретаря и нового назначения Сергея Лаврова у них состоялся первый телефонный разговор, в котором они обсудили двусторонние отношения, кризис в Сирии и урегулирование ситуации на Украине. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт 29 мая в бельгийском Льеже. В штате Нью-Йорк легкомоторный самолет потерпел крушение, один человек погиб.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в телефоном разговоре обсудили двусторонние отношения, кризис в Сирии и урегулирование ситуации на Украине. По данным российского МИДа, стороны согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог. Пресс-служба Госдепа в свою очередь отметила, что США стремятся к улучшению отношений с Россией. Однако достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения вопросов, включая вмешательство во внутренние дела США.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в бельгийском Льеже. 29 мая вооруженный человек начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов в кафе на бульваре Аврой. Затем он пытался сбежать и захватил заложницу в школе неподалеку. Позже нападавший был застрелен сотрудниками полиции. Сотрудница школы, попавшая в заложницы, и дети не пострадали. В результате перестрелки в центре города на бульваре Аврой были убиты двое полицейских и один прохожий. Еще двое полицейских получили ранения.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе острова Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, один человек погиб. В настоящее время выясняются причины крушения. На месте крушения произошло серьезное возгорание, туда прибыли пожарные. Отмечается, что на борту самолета находился один пилот, других жертв и пострадавших нет.

МИД России заявил, что инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко «является очередной антироссийской провокацией». В ведомстве подчеркнули, что демонстрация постановочного убийства — «способ показать свою эффективность», вместо проведения реального расследования «убийств О.А.Бузины, П.Г.Шеремета и других журналистов, а также заживо сожженных жителей Одессы».

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сожалеет в связи с тем, что украинские власти распространяли ложную информацию о журналисте. «Обязанностью государства является предоставление общественности верной информации», — написал он в своем Twitter. Также генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины «манипуляцией в рамках информационной войны». По мнению обозревателя CNN Джилл Догерти, «воскрешение» Бабченко может подорвать доверие к Украине во всем мире.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за проведение международных переговоров по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО). «Настал момент рассмотреть этот вопрос и найти конкретный ответ. Мы должны быстро совместно завершить диагностику сбоев в работе нынешней системы ВТО, и я надеюсь, что в этом году на G20 в Буэнос-Айресе мы рассмотрим первую дорожную карту»,— заявил он. Макрон также подчеркнул, что необходимо «провести прагматичную реформу», которая позволит «дать реальные ответы на современные вызовы». «Я отрицаю путь блокады, который вредит нам всем. Необходимо придерживаться мультилатерализма в торговых отношениях»,— сказал французский президент.