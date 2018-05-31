Тенге вернулся к отметке 329,4 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $30,15 млн., показав снижение на $22,75 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:15 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,31 за баррель. Как писал Reuters, котировки возобновили рост вечером в среду на фоне устремления внимания игроков рынка к текущему балансу спроса и предложения сырья.

Ранее источники агентства заявляли, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают увеличение нефтедобычи для избежания возможного дефицита сырья. Участники сделки ОПЕК+ соберутся во второй половине июня в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику. В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA). Статистика выходит на день позже обычного в связи с празднованием Дня поминовения в США.

В ближайшие месяцы Америка намерена рекордно увеличить поставки в Азию в попытке отвоевать у России и картеля ОПЕК большую долю рынка. В июне экспортные поставки сырья из США составят 2,3 млн. баррелей в сутки, из которых 1,3 миллиона баррелей в сутки уйдут в Азию, сказал топ-менеджер крупной американской нефтекомпании. По данным управления энергетической информации (EIA), экспорт нефти из США две недели назад достиг пикового уровня в 2,6 млн. баррелей в сутки.