​Объемы госсоцзаказа выросли более чем в два раза – Калетаев

Министр по делам религии и гражданского общества Дархан Калетаев заявил об увеличении государственного социального заказа, грантового финансирования и количества региональных госорганов, реализующих госсоцзаказ, сообщает сайт премьер-министра Казахстана.

На заседании правительства министр отчитался перед правительством о реализации рекомендаций VII Гражданского форума, в частности он отметил, что рекомендации его участников способствовали увеличению объема госсоцзаказа:

«Реализация рекомендаций позволила увеличить объем госсоцзаказа более чем в два раза, грантового финансирования – почти в пять раз, повысить в полтора раза количество региональных госорганов, реализующих госсоцзаказ», – сказал Калетаев.

На сегодня исполнены 18 из 53 пунктов плана по реализации этих рекомендаций. Совместно с неправительственными организациями был разработан проект закона по вопросам деятельности некоммерческих организаций, принятый сенатом.

Также ведомство предлагает обсудить вопрос по назначению в каждом государственном органе «уполномоченного по взаимодействию с гражданским сектором».