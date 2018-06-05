​Минобразования откладывает преподавание на английском языке в старших классах

Начиная с 2019 года ряд школьных предметов в 10 и 11 классах должен преподаваться на английском языке. Однако, как заявил во время пленарного заседания мажилиса министр образования и науки Ерлан Сагадиев, ведомство не успеет подготовить необходимое количество преподавателей в течение двух лет - на это нужно по меньшей мере 3-4 года.

«Для обучения всех четырех предметов на английском языке на нужна 31 тысяча человек. Сейчас стратегия у министерства изменилась. В том направлении, что школам дается право выбора от 1 до 4 предметов преподавать на английском в зависимости от их желания и желания самого класса и их родителей. Это связано не сколько с преподавателями, сколько с тем, что учительская общественность и население просило право выбора. Мы на это пошли», - объяснил министр.

Он также сообщил, что в текущем году первые 12 тысяч учителей пришли на курсы, но только 2000 приступили к преподаванию, и даже не все они получают доплату. «Мы сейчас этот вопрос до конца доводим», - подчеркнул Сагадиев.

Кроме того, ещё 2000 преподавателей приступят к работе на английском языке в сентябре. «Во всяком случае изъявили такое желание», - пояснил министр. Ещё 8 300 продолжат обучение до уровня В2, без которого «мы не можем их запустить в класс, как и было запланировано». Плюс 6000 выпускников педагогических факультетов на уровне бакалавриата и магистратуры обучаются преподаванию на английском языке.

«Поэтому, думаю, за два года мы с этой задачей не справимся, но 3-4 года вполне возможно, что все школы перейдут к преподаванию отдельных предметов на английском языке – минимум один (предмет - V), максимум четыре в 10-11 классах по всей стране», - констатировал Сагадиев.