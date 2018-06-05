Акимат и маслихат Южно-Казахстанской области предлагают перенести адмцентр в Туркестан

Маслихат Южно-Казахстанской области во вторник рассмотрел вопрос о переносе областного центра из Шымкента в Туркестан, сообщила вечером пресс-служа акимата региона.

"Шымкент стал одним из трех городов с населением в один миллион человек. Сегодня вместе с вами мы находимся на пороге исторического момента, рассматриваем вопрос о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения и вопрос переноса областного центра. С большой радостью хочу отметить, что выбор священного Туркестана — это исторический момент не только для нашего народа, но и для всего тюркского мира. Об этом свидетельствуют совместные обсуждения и публичные дискуссии с населением, в ходе внесения изменений границ Туркестана и Кентау", - приводятся в сообщении слова акима области Жансеита Туймебаева.

"Отметим, что специальная рабочая группа, созданная при Правительстве, тщательно проанализировало экономическую эффективность при рассмотрении данных вопросов, в том числе влияние на социально-экономическое развитие Шымкента, Туркестана, Кентау и в целом всей области", - указывается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, депутаты маслихата "подписали постановление акимата области и решение маслихата по некоторым вопросам административно-территориального деления Южно-Казахстанской области". В частности, принято решение переподчинить 12 сельских округов, которые сейчас относятся к Туркестану администрации Кентау. Какое число людей проживает в указанных округах, в сообщении не указано.

Вопросы административно-территориального деления относятся к компетенции президента, который регулирует их своими указами. Соответсвенно, вопрос придания Шымкенту статуса города республиканского значения и переноса областного центра в Туркестан должны быть решены главой государства.

На минувшей неделе сначала президент Казахстана, а затем акимат Южно-Казахстанской области сообщили, что население Шымкента достигло миллиона человек, что позволяет ему получить статус города республиканского значения.

Туркестан - один и древнейших городов Казахстана, поселение на этом месте появилось около V века нашей эры, в XVI-XVIII веках был столицей Казахского ханства. Город широко известен своими достопримечательностями, в том числе мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи и мавзолеем Арыстан-баба. В Туркестане расположен один из крупнейших вузов страны - Международный казахско-турецкий университет им. Яссауи.

Население Туркестана вместе с сельскими округами составляет около 160 тыс. человек. Город расположен в 160 километрах от Шымкента. Население Кентау, расположенного в 30 километрах от Туркестана, составляет около 70 тыс. человек. Южно-Казахстанская область - крупнейший регион страны, ее население приближается к 3 млн. человек.