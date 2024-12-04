В Шымкенте на возвращенные активы построят общежитие для воспитанников школы-интерната

Из специального государственного фонда правительство выделило свыше 2,6 млрд тенге на строительство нового общежития для комплекса «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж» в городе Шымкенте, сообщила пресс-служба кабмина.

Общежитие будет рассчитано на 300 мест. В нем будут раздельные блоки для мальчиков и девочек, медицинский блок, столовая, игровые комнаты и др.

В Сайрамской вспомогательной школе-интернате-колледже учатся 363 ребенка, тогда как имеющееся общежитие, построенное в 1975 году, рассчитанно лишь на 120 учащихся. Из-за нехватки мест некоторые кабинеты в учебном заведении переориентированы под спальни для детей, а 67 воспитанников вынуждены обучаться на дому.