В Шымкенте на возвращенные активы построят общежитие для воспитанников школы-интерната

На это выделено более 2,6 млрд тенге
Из специального государственного фонда правительство выделило свыше 2,6 млрд тенге на строительство нового общежития для комплекса «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж» в городе Шымкенте, сообщила пресс-служба кабмина.
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