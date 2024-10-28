Международное издательство путеводителей для туристов Lonely Planet добавило Казахстан в список 30 лучших стран для посещения в 2025 году, посоветовав посетить Алматы, Шымкент, природу и попробовать национальную кухню страны.

«Казахстан — это захватывающее место для путешественников, ищущих приключений, наполненных нетронутой природной красотой, историей и культурой. Путешественникам понравятся многочисленные тропы Сайрам-Угамского национального парка, не переполненные туристами. Посетите Шымкент, известный своей лучшей едой в стране, или посетите Алматы, старую столицу, где можно увидеть советское наследие Казахстана», — написало издание.

Lonely Planet также советует посетить место паломничество Бекет-Ата в Мангистауской области, национальный музей в Астане и Чарынский каньон в Алматинской области.

«За пределами городов вы найдете величайшие приключения в путешествиях: походы в высокие горы и зеленые долины Тянь-Шаня, в дикую природу в усеянной озерами степи, наслаждение домашним гостеприимством в деревенских гостевых домах или тряску по западным пустыням и отдаленные подземные мечети», — пишет издание.

Помимо прочего, издание выпустило ролик в Instagram, призывающий посетить страну.

Lonely Planet - международный издатель путеводителей для туристов. На своем сайте издание пишет, что их цель - «помочь большему количеству людей из разных слоев общества испытать радость путешествий», что построит более добрый, инклюзивный и открытый мир.