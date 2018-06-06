Ведущий КТК Алексей Шахматов покидает страну

Ведущий одного из самых рейтинговых отечественных телеканалов Алексей Шахматов подтвердил, что больше не работает на КТК и намерен уехать из Казахстана,сообщается на сайте телеканала .

«В Казахстане я прожил без малого 37 лет. Мои родители с моим братом и со мной, 8-ми месячным ребенком, приехали в Костанай из уральского городка Белорецк. В Костанае я пошел в школу, позже закончил университет. В юном возрасте я уже точно знал свое предназначение… В моей жизни всего две основные записи в трудовой книжке – ТОО «Алау ТВ» и АО «КТК». Конечно, я подрабатывал и на радиостанциях, писал статьи в газеты и журналы, но все это была побочная деятельность, основным местом моей службы за эти годы были два телевизионных канала: региональный и республиканский, «Алау» и КТК», – заявил Шахматов.

По словам ведущего, он «получил все, о чем мечтал: славу, уважение, любимую работу, награды, медали».

«…но пришло время немного остановиться. Семья, да и, что скрывать, собственное здоровье, всегда важнее. Поэтому мною было принято решение об уходе с КТК и отъезде из страны. Мое заявление об увольнении уже подписано руководством канала», - говорится в сообщении.

С осени 2017 года Алексей Шахматов вел на телеканале такие программы как «Наша правда» и «Пока не поздно», а также был регулярным ведущим выпусков новостей.