В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Кызылординской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие три дня на севере республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра и понижение температуры воздуха, сообщает РГП «Казгидромет».

В четверг в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а в Уральске до 18 м/с. Также утром и днем 7 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер до 15-20 м/с, возможен град. В Кызылординской области местами прогнозируют грозу, днем - пыльную бурю, ветер в пределах 15-20 м/с и сильную жару до 41 градуса. В перечисленных областях вероятность шторма составляет 90-95%.

«В ближайшие дни погоду в Казахстане будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с районов Поволжья и Южного Урала. Под их влиянием в северной половине республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра и понижение температуры воздуха. В отдельных районах южной половины Казахстана также возможен кратковременный дождь. Ожидается ослабление жары, дневная температура понизится с +30+39 до +25+30», - говорится в сообщении синоптиков.