Мир за ночь. 6-7 июня 2018 года

Геннадий Головкин лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF); родственникам всех 60 погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» перечислено по 5 млн рублей; обыски проведены в здании министерства экономики и финансов Франции в рамках расследования против «правой руки» Макрона Алексиса Колера; число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99 человек; Кира Муратова умерла на 84-м году жизни.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, выступающий в весовой категории до 72,6 кг, лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), пишет Коммерсант. Соответствующее решение было принято 6 июня. Причиной тому стал отказ спортсмена от поединка с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко, который должен был состояться до 3 августа. Геннадий Головкин при этом остается чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской организации (IBO). 5 мая он должен был сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом, но в пробе Альвареса был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «на коленях умолял» не отменять саммит с американским президентом, после того, как Трамп объявил, что саммит не состоится, сообщает BBC Русская служба. Выступая на конференции в Израиле, Джулиани заявил, что пойти на попятную Пхеньян вынудила именно жесткая позиция Дональда Трампа. Трамп объявил об отмене саммита в мае, обвинив Северную Корею в том, что она ведет себя «чрезвычайно агрессивно и враждебно». Однако после личного письма Ким Чен Ына, адресованного Дональду Трампу, американский президент изменил свою точку зрения и подготовка к сингапурскому саммиту возобновилась. Газета Wall Street Journal первым сообщила о словах Руди Джулиани. «Ну, Ким Чен Ын снова упал на колени и стал умолять, а это именно та позиция, которую мы хотим, чтобы он занял», - цитирует Джулиани газета. Северная Корея пока никак не отреагировала на слова адвоката Трампа.

Родственникам всех 60 погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» перечислено по 5 млн рублей. Это максимальные компенсации родственникам погибших в чрезвычайном происшествии в российской истории, пишут Известия. За каждого погибшего было перечислено по 1 млн рублей из резервного фонда правительства России, еще столько же — из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 млн рублей выплатил собственник торгового центра. Выплаты пострадавшим еще продолжаются. Пострадавшим в пожаре, получившим тяжкий или средний вред здоровью, положено 800 тыс. рублей компенсации на человека, получившим легкий вред — 400 тыс. рублей (в обоих случаях половина — из федерального бюджета, половина — из областного). Как сообщили в администрации, на 6 июня деньги получил 51 пострадавший. Общая сумма выплат сейчас составляет 321,2 млн рублей, уточнили в администрации Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в здании министерства экономики и финансов Франции в рамках расследования против генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, сообщает РБК со ссылкой на телеканал BFMTV. Обыски проходили с целью изъятия архивных документов министерства экономики и финансов, в котором Колер работал с 2012 по 2016 годы. Как сообщает телеканал, дело против «правой руки» Макрона было открыто в понедельник после жалобы Ассоциации по борьбе с коррупцией (Anticor). В ней были изложены подозрения касательно личных и семейных связей Колера с итальяно-швейцарской морской транспортной компанией Mediterranean Shipping Company (MSC). В организации считают, что в действиях генсека Елисейского дворца просматривается конфликт интересов и коррупционные действия. Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил о невиновности 45-летнего Алексиса Колера.

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный институт судебной медицины центральноамериканской страны. Ранее сообщалось о 82 жертвах стихии. «Генеральный директор Национального института судебной медицины Гватемалы (НИСМ) представляет новые данные по результатам работ, проведенных сотрудниками НИСМ в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие извержения вулкана Фуэго. Следующие данные актуальны на момент 16.45 6 июня (1.45 мск 7 июня — ред.)», — говорится в Twitter-аккаунте организации, там же приводится новая цифра по погибшим — 99. Глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс ранее сообщил, что пропавшими без вести числятся 192 человека.

Советский и украинский кинорежиссер и сценарист Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, пишет ТАСС со ссылкой на журналиста и телепродюсера Юрия Минзянова. Среди ее работ: «Короткие встречи» (1967), «Долгие проводы» (1971), «Познавая белый свет» (1978), «Перемена участи» (1987), «Астенический синдром» (1989), «Настройщик» (2004), «Мелодия для шарманки» (2009), «Вечное возвращение» (2012). В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Она завершила карьеру в 2012 году.