«С внедрением ОСМС мы можем получить большой социальный взрыв» — Кулибаев

Только 1,4 миллиона населения будут платить взносы в фонд обязательного социального медицинского страхования. В основном это те, кто работают в частных компаниях. Соответственно, нагрузка на фонд оплаты труда предприятий будет около 44%, что является неконкурентным и заставит бизнес уходить в тень, заявил в четверг в мажилисе председатель президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев. По его мнению, внедрение ОСМС в таком формате вызовет большой социальный взрыв.

«Сейчас идет дальнейшая работа с правительством, хотим сократить количество налогов. Мы говорим про нагрузку на фонд оплаты труда. Я тоже прошу здесь вашей поддержки и внимания», - обратился Кулибаев к депутатам.

По его словам, проведенный анализ показал, что из 9 миллионов населения, раз в год платят взносы только около 5-6 миллионов человек, а вот ежемесячно – только 1,4 миллиона.

«Мы говорим о том, что те люди, предприятия, которые в белую работают, платят зарплату, пенсионные отчисления, мы сейчас их еще нагружаем. Потому что ОСМС будет платить только этот 1,4 миллион, другие люди не смогут платить. Соответственно, нагрузка на фонд оплаты труда для этих предприятий будет около 44%. Это много. Это не конкурентно. Люди начнут уходить в тень. По крайней мере, те, кто могут. Опять начнут в конверты уходить», - уверен председатель президиума НПП.

В этой связи он подчеркнул, что введение обязательного медицинского страхования – это «не решенный вопрос». И на следующей неделе бизнес планирует обсудить эти проблемы с министром здравоохранения Елжаном Биртановым.

«Самая большая проблема в том, что у нас в медучреждениях сидят главврачи, там нет менеджеров, которые деньги умеют считать. Потому что по ОСМС мы должны сейчас главврачей подготовить для того, чтобы они могли и деньги считать. Я плохо себе представляю: вот мы какой-то минимальный объем медпомощи окажем, да, а, если человек более глубоко болен, мы что с ним будем делать? И он не попадает на систему ОСМС? Я считаю, большой социальный взрыв мы можем получить», - считает Кулибаев.

По его мнению, сейчас есть необходимость «форсировать этот вопрос».

«Как сейчас предлагается, пусть индивидуальные предприятия, все, кто у нас самозанятые, начнут платить минимальный символический налог для того, чтобы мы почувствовали, сколько людей у нас на связи вообще. Кто выпадает у нас из системы, и тогда уже потом начинать. Если он платит хотя бы там, условно скажу, тысячу тенге в год, тогда уже мы и в систему ОСМС его включать будем и так далее», - предложил он.

В Нацпалате предпринимателей предлагают для начала провести анализ эффективности затрат в системе здравоохранения. Кулибаев уверен, что там можно найти резервы.

«Те деньги, которые вы сейчас хотите собрать через ОСМС — это правой рукой левое ухо почесать. Понимаете? Давайте, внутри поищем пока резервы. У нас есть резервы. ОСМС по сути дела не является страхованием. Это дополнительный источник финансирования сегодняшнего Минздрава», - уверен Кулибаев.