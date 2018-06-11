Мир за ночь. 10-11 июня 2018 года

Президент США Дональд Трамп через Twitter сообщил, что дал указания не подписывать первоначальный вариант итогового коммюнике саммита G7 недавно прошедшего в Канаде. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Трампа в непоследовательности. Канада, Евросоюз, Япония и Мексика готовят ответ на ввозные пошлины США на сталь и алюминий. В Грузии возобновились акции протеста, а в Японии истребитель ВВС США потерпел крушение.

В Грузии возобновились массовые акции протеста «Не убивай», инициатором которых является отец убитого подростка Заза Саралидзе. В конце мая многотысячная акция протеста прошла у здания Генпрокуратуры Грузии. На нее вышли люди, недовольные вердиктом суда по резонансному делу об убийстве старшеклассников Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили. Отец одного из убитых утверждает, что истинных виновников трагедии «покрывает» бывший высокопоставленный сотрудник генпрокуратуры, сын которого участвовал в массовой драке. Активисты требовали и добились отставки генпрокурора.

На этот раз митинг с требованием восстановления справедливости и отставки правительства страны проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. В акции принимают участие представители ряда оппозиционных партий. МВД Грузии обнародовало заявление, в котором отмечается, что ведомство максимально обеспечит соблюдение общественного порядка.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что дал указание американским представителям не подписывать первоначальный вариант итогового коммюнике саммита G7. Трамп раскритиковал заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо об основных положениях документа. Самого политика американский президент назвал «бесчестным и слабым». Пресс-секретарь канадского премьера заявил, что глава кабинета отрицает, что назвал введенные США пошлины «оскорбительными».

Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий, что вызвало критику в его адрес. Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Канада, Евросоюз, Япония и Мексика готовят ответ на пошлины США.

После решения Трампа президент Франции Эммануэль Макрон обвинил президента США Дональда Трампа в «непоследовательности». «Мы провели два дня, чтобы иметь текст и обязательства. Мы их придерживаемся, а всякий, кто их оставил, повернувшись спиной, показывает свою непоследовательность и неосновательность. Международное сотрудничество не может зависеть от гнева или коротких слов», — говорится в сообщении президента.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что саммит G7 в Канаде был сложным, но формат должен сохраняться, несмотря на разочарование от встречи. «Я бы не списывала формат G7 со счета. Да, в этот раз это было сложно, это было разочаровывающе, но таким образом это не заканчивается», — сказала Меркель. Также министр иностранных дел Германии Хайко Маас тоже высказался в Twitter после решения Трампа и призвал Европу сплотиться. «На самом деле это не такой уж и сюрприз, мы видели подобное с соглашением по климату, с иранской сделкой. Доверие может быть уничтожено мгновенно, 280 символами в Twitter»,— написал он.

Сам президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится утром 12 мая.

В понедельник утром у берегов Японии истребитель ВВС США потерпел крушение. Экипаж, состав которого остается неизвестным, катапультировался и спасен японскими силами самообороны. После чего министерство обороны Японии потребовало от США «досконального обеспечения безопасности полетов», а также принять меры, исключающие повторение подобного в будущем. По данным японских ведомств, крушение произошло вскоре после взлета с базы Кадэна на Окинаве. Полет был тренировочным. Заместитель губернатора Окинавы Моритакэ Томикава уже заявил, что не испытывает «ничего, кроме гнева» в связи с инцидентом. Власти Окинавы намерены заявить протест командованию США в связи с инцидентом.