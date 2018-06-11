В Казахстане ожидается похолодание

В ближайшие три дня на территорию Казахстана ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами, сообщает РГП «Казгидромет».

«В предстоящие три дня на территорию Казахстана будет поступать прохладный, влажный воздух. Под его влиянием на большей части республики ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. При грозах местами ожидается кратковременное шквалистое усиление ветра и град. Предстоит небольшое колебание температуры, которая в отличие от прошедших выходных дней, будет ниже климатической нормы на 1…4 градуса», - говорится в сообщении синоптиков.

В Алматы, по данным Казгидромета, во вторник без осадков, днем 28-30 тепла, ночью 17-19. В среду ожидаются дожди с грозой, температура останется на том же уровне.

В столице Казахстана во вторник и среду ожидается облачная погода с осадками, днем температура от 20 до 24 градусов тепла, ночью 10-13.