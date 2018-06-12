Жания Аубакирова освобождена от должности ректора консерватории имени Курмангазы

61-летняя Жания Аубакирова — профессор, народная артистка Республики Казахстан, педагог.
В 1994 году основала «Авторскую школу Жании Аубакировой», а спустя три года возглавила Казахскую консерваторию им. Курмангазы, которая в 2001 году стала национальной.
В последние месяцы стало известно об обнаруженных почти год назад финансовых нарушениях в работе главного бухгалтера консерватории. Вскоре после этого было совершено нападение на аудитора Ботагоз Копбаеву. И Жания Аубакирова, и Копбаева написали несколько постов в Facebook, посвященных этому инциденту. Теперь уже бывший ректор консерватории обвинила Копбаеву в шантаже.
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