Жания Аубакирова освобождена от должности ректора консерватории имени Курмангазы

Акорда сообщила вечером во вторник об освобождении Жании Аубакировой от должности ректора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Жания Аубакирова проработала в ней 21 год.

61-летняя Жания Аубакирова — профессор, народная артистка Республики Казахстан, педагог.

В 1994 году основала «Авторскую школу Жании Аубакировой», а спустя три года возглавила Казахскую консерваторию им. Курмангазы, которая в 2001 году стала национальной.

В последние месяцы стало известно об обнаруженных почти год назад финансовых нарушениях в работе главного бухгалтера консерватории. Вскоре после этого было совершено нападение на аудитора Ботагоз Копбаеву. И Жания Аубакирова, и Копбаева написали несколько постов в Facebook, посвященных этому инциденту. Теперь уже бывший ректор консерватории обвинила Копбаеву в шантаже.