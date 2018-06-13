​С 2000-го года крупные корпорации не доплатили своим работникам $9,2 млрд

С 2000-го года крупные корпорации не доплатили своим cотрудникам $9,2 млрд. В список нарушителей прав наёмных работников вошло более 500 компаний из разных секторов экономики. Среди них - известные техногиганты Apple, Alphabet и Microsoft, а также компании потребительского сектора Starbucks, McDonald’s и Coca Cola. Об этом говорится в докладе аналитического центра Good Jobs First, сообщает американское издание Jacobin .

На этой неделе Good Jobs First - американский аналитический центр, изучающий прозрачность государственного и корпоративного сеткоров - опубликовал обширное расследование о хищениях зарплат наёмных сотрудников. Согласно нему, с 2000 года национальные агентства зафиксировали порядка 4220 случаев злоупотребления правами работников со стороны крупных корпораций. Крупнейшим нарушителем организация признала Walmart, на которую приходится невыплаченные $1,4 млрд и 36% случаев всех злоупотреблений.

В числе нарушителей прав наёмных работников - корпорации из всех секторов экономики: грузоперевозок и логистики (например FedEx, с объёмом нарушений в $502 млн), фармацевтики (Novartis), телекоммуникаций (AT&T, Comcast; Verizon), пищевой промышленности и ресторанного бизнеса (McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola), технологического сектора (Microsoft, Apple, Alphabet).

Впрочем, финансовый сектор представлен в списке правонарушителей шире всего - на него приходится 5 из 12 первых позиций списка. В частности, их занимают Bank of America, Wells Fargo и JP Morgan Chase (третье, четвёртое и пятое места, соответственно). Они не выплатили своим работникам порядка $746 млн.

При этом 10 из 12 участников списка генерируют прибыль в размере миллиардов, иногда десятков миллиардов долларов. А средние годовые зарплаты их исполнительных директоров составляют $16 млн. Согласно докладу, крупнейшие корпорации, входящие в списки Fortune 500, Fortune Global 500, Forbes, ответственны за 74% выявленных нарушений прав работников. Более 300 компаний из списка Fortune 500 имеют как минимум одно нарушение.