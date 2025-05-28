Полиция Алматинской области не подтвердила факты пыток подсудимых по делу Шерзата Полата – прокурор

Факты пыток подсудимых Нурбола и Азамата Токтаубаевых, о которых они ранее заявляли, не подтвердились департаментом полиции Алматинской области, сообщил прокурор Ержан Туракбаев на суде по делу об убийстве Шерзата Полата.

«На предыдущем судебном заседании адвокат, представляющая интересы семьи Токтаубаевых, озвучила обстоятельства, касающиеся применения пыток и давления в ходе следствия. По данному факту была проведена соответствующая проверка специальными прокурорами Алматинской области. Указанные обстоятельства не подтвердились», – заявил в среду в ходе процесса прокурор Ержан Туракбаев.

По его словам, в частности, были получены официальные показания от Азамата и Нурбола Токтаубаевых. Согласно показаниям, ни на одного из них не оказывалось давления и они не подвергались пыткам.

По ходатайству прокурора судья Жанузаков приобщил данные материалы к уголовному делу.

Ранее подсудимые Нурбол и Азамат Токтаубаевы заявляли о пытках во время следствий.