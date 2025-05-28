Полиция Алматинской области не подтвердила факты пыток подсудимых по делу Шерзата Полата – прокурор

Ранее подсудимые Нурлан и Азамат Токтаубаевы заявляли о пытках во время следствия
Факты пыток подсудимых Нурбола и Азамата Токтаубаевых, о которых они ранее заявляли, не подтвердились департаментом полиции Алматинской области, сообщил прокурор Ержан Туракбаев на суде по делу об убийстве Шерзата Полата.
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