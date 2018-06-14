Умер Станислав Говорухин

Актер и режиссер Станислав Говорухин ушел из жизни в возрасте 83 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщают «Ведомости».

Информацию о смерти артиста сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Сурков.

«В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин», — цитирует «Интерфакс» Суркова.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что Говорухин был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы в тяжелом состоянии.

Режиссер фильмов «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят» и «Вертикаль» Станислав Говорухин в 2000 году участвовал в президентской гонке и по результатам выборов набрал 0,44% голосов. В 2005 году он вступил в партию «Единая Россия», а в 2016 году возглавил предвыборный штаб Путина. Говорухин был действующим депутатом Госдумы с 1993 года.