Казахстан поддерживает концепцию России по снижению геополитической напряженности – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании БРИКС в Казани, заявил, что Казахстан поддерживает Россию и Китай, которые стремятся к снижению геополитической напряженности и к глобальной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.

«БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников», – сказал он.

По мнению Президента Казахстана, принципы дипломатии и диалога, заложенные в Уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.

«Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества», - заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан также поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности по сохранению международной стабильности, защите суверенитета, использованию многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов.

«Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине», – отметил Токаев.

В то же время он обеспокоен обострением ситуации на Ближнем Востоке. Глава государства считает, что для укрепления международной политической солидарности нужно совместно устранять коренные причины конфликтов, такие как бедность, неравенство и недостаток образования.

«Казахстан поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии», – сказал президент.

По его мнению, БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления.