В алматинском микрорайоне Нуршашкан открыли новую семейно-врачебную амбулаторию

Раньше жителям приходилось ездить в другой микрорайон
Новую современную семейно-врачебную амбулаторию открыли в мкр. Нуршашкан Турксибского района Алматы, сообщила пресс-служба акимата города.
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