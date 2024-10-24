В алматинском микрорайоне Нуршашкан открыли новую семейно-врачебную амбулаторию

Раньше жители микрорайона обслуживались в старом и маленьком здании 1975 года постройки. Причем прием велся только по фельдшерско-акушерскому направлению, а для получения комплексной медицинской помощи жителям приходилось ездить в поликлинику №20 в мкр. Жулдыз-1.

«Новая врачебная амбулатория является филиалом городской поликлиники №20 и рассчитана на 100 посещений в смену. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием для оказания первичной врачебной и доврачебной помощи», - отметили в акимате.

В двухэтажном здании площадью 1,4 тыс. кв. м есть отделения педиатрии, врачей общей практики, вакцинации, неотложной и консультативно-диагностической помощи, дневной стационар.

Новая амбулатория будет обслуживать прикрепленное население микрорайона. А поскольку нагрузка на поликлинику №20 снизилась, начался ее капитальный ремонти, который не проводился с момента открытия больницы в 2008 году. Завершить ремонт планируют в марте 2025 года.