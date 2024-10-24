Суд по делу о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде пройдет в закрытом режиме

Справедливые и объективные решения в судах по преступлениям выносились и без резонанса в СМИ и социальных сетях, считает бывший первый заместитель министра внутренних дел, ныне сенатор Марат Кожаев. Отвечая на вопросы журналистов по делу о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде, он заявил, что выводы делать рано.

«Не разобравшись во всех нюансах этого происшествия, во всех его причинах и условиях, делать выводы рано. Будет суд. Когда в суде будут исследованы все детали этого дела, будет дана четкая правовая оценка, тогда мы узнаем истину», - заявил Кожаев в кулуарах сената.

Отвечая на вопрос, была бы семья девочки в безопасности, если бы не общественный резонанс, сенатор заявил, что за 30 лет работы в правоохранительных органах он видел много таких происшествий, «и без общественного резонанса принимались справедливые и объективные решения».

«У нас достаточно большое количество преступников сидит в тюрьме, по делам которых не было никакого резонанса. В суде ценятся только процессуальные доказательства, не тот шум, который вы поднимаете в социальных сетях. При наличии доказательств виновные, как правило, получают наказание», - подчеркнул он.

Кожаев заявил, что «это журналисты разгоняют ситуацию в информационном поле», а «подавляющее большинство населения доверяет правовой системе нашей страны».

По словам сенатора, дело о сексуальном рабстве в Кызылорде будет рассматриваться в закрытом режиме, поскольку и пострадавшая, и некоторые подозреваемые несовершенолетние.

Напомним, в августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживали девушку и заставляли принимать наркотики. Причем, как заявляли в фонде, об этом знали директор школы, учителя, участковый полицейский, но не принимали никаких мер.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщали, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Никаких деталей дела в полиции не раскрывали. Уполномоченный по правам детей Динара Закиева заверяла, что расследование находится на ее контроле.

21 октября стало известно, что всего по делу проходят 11 подозреваемых, причем пятеро из них – несовершеннолетние. Девять подозреваемых находятся под стражей, двое – под домашним арестом.