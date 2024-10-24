В Алматы определили место для палаточного городка на случай сильного землетрясения

На случай разрушительного землетрясения в Алматы определено место для палаточного городка, где можно разместить несколько тысяч пострадавших, сообщил в четверг в мажилисе министр по ЧС Чингис Аринов.

«В Алматы создана южная база министерства оперативного назначения “Алатау”. На ее территории в случае разрушительного землетрясения будет развернут палаточный городок для пострадавших, площадка уже готова», - сообщил Аринов.

Он уточнил, что база находится в Турксибском районе города на 173 га, в месте, где нет разломов и трещин, есть подъездные пути и железная дорогая рядом. Министерство проводит там свои тренировки.

В МЧС полагают, что в палаточном городке в случае необходимости можно разместить до 50 тыс. человек, палаток «там достаточно», плюс в номенклатуре системы государственного материального резерва будут предусмотрен палатки, раскладушки, рюкзаки».

«Вообще, идем к цифре миллион (количество пострадавших, которые можно разместить в палаточном городке - В.) не только в окрестностях Алматы, возле каждого города ищем такое место», - сказал Аринов.

Министр также сообщил, что сейчас решается вопрос обеспечения людей необходимыми вещами.

«Мы идем к тому, что для каждого пострадавшего будет выделяться от термобелья и теплой одежды, до всех средств защиты. На каждые 10 человек будет медицинский комплект, мы полагаем, что среди них будут врачи, которые смогут оказать первичную медпомощь. Там будут палатки, спальные мешки, инвентарь и питание на три дня», - перечислил глава МЧС.

Также, по его словам, будут работать пункты приема гуманитарной помощи.

В целом, отметил Аринов, министерством пересмотрены подходы к сейсмической безопасности: отработана система оповещения, население обучено действиям при землетрясении, а в будущем планируется отремонтировать и расширить сеть сейсмологических станций.