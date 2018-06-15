Инвестиции в отрасль выросли на 1,8%
На 47% вырос экспорт сельхозпродукции за три месяца – Шукеев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

За три месяца текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции Казахстана вырос на 47%, в том числе, экспорт продукции переработки – на 26%. Об этом в пятницу в ходе отчетной встречи перед населением сообщил заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«Валовый выпуск продукции сельского хозяйства за этот период вырос на 3,9%, производство продуктов питания на 6,3%. Экспорт продукции АПК за 3 месяца увеличился на 47%, в том числе экспорт продукции переработки вырос на 26%. Приток инвестиций в отрасль сельского хозяйства увеличился на 1,4% и составил более 88 млрд. тенге. В 2018 году площади зерновых планируется сократить до 50,2% или 11,4 млн. га», - сообщил Шукеев.

В животноводстве, по его информации, поголовье скота и птицы в среднем увеличились на 4,1%. При этом, производство мяса увеличилось на 4,8%, молока – на 2,5%, яиц – на 15,7%.

«Сегодня из 30 основных видов продтоваров по 25 обеспеченность составляет 80 и более процентов, а по некоторым - более 100%. Внутренний рынок уже насыщен этой продукцией. Исключение составляют мясо птицы, яблоки, сыры и творог, колбасные изделия, сахар, рыба, по которым мы импортозависимы», - подчеркнул министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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