Пассажирский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

Восемь вагонов пассажирского поезда «Байтерек», который следовал из Астаны в Алматы, сошли с рельсов в Жамбылской области. Три вагона находятся на боку, сообщил в субботу официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

«Произошел сход вагонов пассажирского поезда. Происшествие в Шуском районе Жамбылской области. По уточненной информации сошли 8 вагонов, из них три — на боку», - сообщил Иманкулов.

По его информации, поезд №9 «Байтерек» следовал из Астаны в Алматы. Информация о пострадавших будет уточнена позже.

«Поступает информация по пострадавшим. Наши подразделения находятся в пути», - подчеркнул официальный представитель.

В АО "Пассажирские перевозки" в течение получаса планируют распространить информацию о происшествии.