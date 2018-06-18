​Тенге ослаб до 338,17 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $88,7 млн., показав рост на $63,1 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:05 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $72,61 за баррель. Как писали Ведомости, Россия и Саудовская Аравия согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+ без ориентира на конкретные объёмы, но с возможностью регулировать добычу нефти в любой момент времени. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече стран - членов ОПЕК в Вене 22-23 июня.

На встрече ОПЕК будет также обсуждаться смягчение квот на 1,5 млн. баррелей в сутки, но только на III квартал 2018 года. Эти объёмы будут перераспределены в пользу Эр-Рияда и Москвы. По данным агентства Bloomberg, Иран, Венесуэла и Ирак намерены наложить вето на это решение - именно их поставки намерены заместить ведущие участники ОПЕК+.

Курс рубля, как сообщал Reuters, снижался во второй части пятничных торгов из-за слабеющих нефтяных котировок в преддверии заседания ОПЕК и нестабильной ситуации на валютных биржах после введения США новых пошлин на китайские товары. «Ситуация для рублевых активов в среднесрочной перспективе остается достаточно негативной из-за ухудшающихся монетарных условий на глобальных рынках, что в первую очередь способствует оттоку средств с развивающихся площадок», - рассказал агентству Дмитрий Бабин из компании БКС.