​Казахтелеком установит в Караганде ещё 400 камер видеонаблюдения

В 2018 году Казахстелеком планирует продолжить установку камер видеонаблюдения в подъездах многоэтажных жилых домов Караганды. Ранее компанией были установлены камеры в 800 подъездах, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

В первую очередь будут подключаться подъезды, в которых проложены оптические сети. Камеры будут записывать видео в формате HD. Одно из устройств находится снаружи, над входной дверью; вторая камера будет установлена на первом этаже и охватывать обзор на входную дверь, лестничный пролёт и площадку первого этажа.

Доступ к видео могут получить жильцы дома, написав заявление в отделении «Казахтелекома». Архив будет храниться семь дней.

«В этом году мы приступаем уже к третьему этапу реализации программы «Облачное видеонаблюдение». На первом этапе, в пилотном режиме, мы установили камеры видеонаблюдения в 10 подъездах, на втором – в 793. На третьем этапе оборудуем ещё 200 подъездов. Что примечательно, и камеры, и оптические сети, и серверы, на которых хранятся данные, принадлежат компании Казахтелеком, потребитель за них не платит. Мы взимаем лишь абонентскую плату, которая зависит от количества подключений к нашим услугам в каждой квартире», – сообщил заместитель директора по развитию Карагандинского технического узла местных сетей Асхат Артыкбаев.

Внедрение системы началось с района Казыбек би Караганды, в дальнейшем планируется подключить к сети Октябрьский район. В будущем нововведение может распространиться по всей Карагандинской области.