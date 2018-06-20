В Уральске третий день горит полигон твердых бытовых отходов

«Сейчас на полигоне работает 10 единиц техники - экскаватор, погрузчик и другие машины. Они, наряду с тушением огня, засыпают мусор землей», - сказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уральска Миржан Нуртазиев.

Горящий полигон ТБО расположен вблизи поселка Зачаган. Жители поселка не имеют возможности выйти из домов, чтобы подышать свежим воздухом. Дым от пожара уже достиг центра Уральска.

С 2017 года полигон ТБО передан в доверительное управление ТОО «ICM Recaicling». На предприятии отсутствует техника для тушения пожара. Во вторник вечером на полигоне находилась только одна единица техники для пожаротушения. Пожарные сообщили, что находятся на полигоне с начала лета, но у них не хватает возможностей, чтобы потушить горящий мусор.

Население Уральска, административного центра Западно-Казахстанской области, превышает 235 тыс. человек. Поселок Зачаганск входит в уральскую городскую агломерацию, в поселке проживает около 47 тыс. человек.