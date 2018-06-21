Решением правления Союза журналистов Казахстана по итогам республиканского творческого конкурса, лауреатами премии СЖК 2018 года стали 11 журналистов, один творческий коллектив и основатель социальной сети «ВКонтакте», создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сообщает КазТАГ .

Союз журналистов Казахстана наградил Павла Дурова за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации «Интернет-проект».

Мессенджер Telegram заблокирован в России по решению Таганского районного суда. 13 апреля суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора и пояснил, что это решение может быть отменено, если мессенджер все-таки исполнит требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) и передаст ей ключи дешифровки сообщений пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей. Дуров отмечал, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN. Он подчеркивал, что конфиденциальность «не продается».

Казахстан также направил в адрес Telegram официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В апреле министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявлял, что правительство не заинтересовано в блокировке мессенджера, со стороны которого уже есть «определенные действия». Однако почему в Казахстане блокируются соцсети, министры затрудняются ответить.

Также Союз журналистов Казахстана наградил Куандыка Шамахайулы в номинации «Политическое обозрение», обозревателя интернет-портала 365info.kz Алексея Никонорова за аналитические статьи о проблемах банковской сферы и кредитной политики.

В номинации «Поисковый материал» за цикл публикаций о развитии гражданского общества лауреатом стала корреспондент республиканской общественно-политической газеты «Время» Оксана Акулова. Корреспондент агентства «Хабар» по Актюбинской области Лейла Ауесова и редактор телеканала ERTIS (Павлодар) Куралай Рахымжанова получили премию в номинации «Телевизионная работа».

В номинации «Журналистское расследование» лучшим стал специальный корреспондент телеканала «Астана» Адиль Онербаев - за «цикл сюжетов на актуальные темы». Также были награждены журналисты Роза Сатканова, Айнур Сапарова, Мария Шило, Тлеубек Шаяхмет и Владимир Радионов.

В номинации «Фоторабота» премию Союза журналистов получил авторский коллектив альбома «Ғасырдың көзi», в котором представлены работы Рыскали Дуйсенгалиева, Нургожи Жубанова и Дендербая Егизова.