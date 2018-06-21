В Алматы установили памятник Виктору Цою

Установить фигуру Цоя планировали осенью 2017 года. Об этом в мае прошлого года сообщил президент Национальной академии кинематографических искусств и наук Рашид Нугманов.

«Виктор Цой остается до сих пор номер один евразийский герой. Именно такой, с восточной внешностью, который близок любому молодому человеку или девушке. Его также хорошо знают за рубежом. Из тех событий, которые в память о Викторе делается, могу назвать одно, потому что уже есть одобрение от акимата Алматы», — сказал Нугманов на брифинге в службе центральных коммуникаций 29 мая 2017 года.

Памятник установили в четверг, 21 июня, на пересечении улиц Тулебаева и Кабанбай батыра, где, по словам Нугманова, снимались последние кадры фильма «Игла».

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года. В 15 лет он окончил среднюю художественную школу, позже был исключен из художественного училища имени В.Серова (ныне имени Николая Рериха) за неуспеваемость. После чего Цой поступил в СГПТУ-61 на специальность «резчика по дереву». В разное время он играл в нескольких группах. Летом 1981 года Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский образовали группу «Гарин и Гиперболоиды». Однако вскоре Валинского призвали в армию, и состав поменял свое название: так появилась группа «Кино».

Впервые Цой появился на экране в короткометражном фильме «Йя-Хха» – учебной работе студентов ВГИКа: режиссера Рашида Нугманова, Тельмана Мамедова и Алексея Михайлова. Позже музыкант также снялся в фильме Сергея Соловьева «Асса» и в картине Рашида Нугманова «Игла».

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Он возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу за рулем «Москвича». Машина Цоя врезалась в рейсовый пассажирский автобус «Икарус». По версии следствия, певец уснул за рулем.