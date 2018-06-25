Четверо детей утонули в канале реки близ Астаны

Тела четверых детей нашли спасатели в канале Нура-Есиль близ Астаны. Накануне спасателям сообщили о пропавших детях в районе посёлка Пригородный, вдоль русла канала. Поиски дали результат только в понедельник утром, сообщает МИА «Казинформ».

«Утром, в 5 часов 17 минут в районе жилого массива «Пригородный», канал Нура-Есиль, обнаружены и извлечены тела детей», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов. Погибшим было по 9, 12 лет, двоим из них - по 11 лет.

Как уточнили в ведомстве, 24 июня они утонули в непредназначенном для купания месте. Дети были оставлены без контроля родителей.

По информации Руслана Иманкулова, далее расследование будет вести полиция. Комитет по ЧС призывает родителей ответственно относиться к безопасности своего ребенка и не оставлять детей без присмотра.